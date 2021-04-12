الإعدام شنقا لأربعة مدانين بتفجير سيارة مفخخة على آمر أفواج صلاح الدين

2021/04/12 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين بهيأتها الثانية، الاثنين (12 نيسان 2021)، حكما بالإعدام على أربعة إرهابيين اشتركوا بتفجير سيارة مفخخة قرب محطة الوقود داخل مدينة تكريت.

وقال مجلس القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "العملية استهدفت أمر أفواج صلاح الدين مما أدى إلى استشهاد مواطن وجرح العميد و(33) من إفراد حمايته".

وأضاف أن "العصابة قامت بزرع عبوة ناسفة للتمويه وبعد تجمع القوات الأمنية قاموا بتفجير السيارة المفخخة".

وتابع البيان، أن "محكمة جنايات صلاح الدين قضت حكمها بالإعدام شنقا وفقا لإحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة الثانية /1،2،3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

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