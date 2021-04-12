بـ’’السكاكين’’.. مجهولون يعتدون على عضو في غرفة انتداب الناصرية

2021/04/12 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، الاثنين (12 نيسان 2021)، بأن مجموعة ترتدي لثاماً أقدمت على الاعتداء بـ"السكاكين"، على أحد أعضاء غرفة انتداب الناصرية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المجموعة انهالت بالطعن بالسكاكين على المحامي علي رهيف، أحد أعضاء غرفة انتداب الناصرية في محكمة استئناف ذي قار الاتحادية".

وأشار إلى "نقل المحامي إلى المستشفى لتلقي العلاج لكن وضعه الصحي حرج، وغير مستقر، على إثر محاولة الاغتيال".

وأشار المصدر، إلى أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث، لمعرفة الأشخاص الذين أقدموا على قتل المحامي من خلال الطعن بالسكاكين".

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