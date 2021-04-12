الاعدام بحق أحد ارهابيي مجزرة البونمر

2021/04/12 | 12:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاثنين، حكما بالاعدام شنقا على الارهابي عمار مهدي الجبوري.وذكر إعلام مجلس القضاء في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “الارهابي كان قيادياً بعصابات داعش الارهابية […]

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