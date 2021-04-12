نصيف عن وضع حجر الاساس لميناء الفاو: سنتابع ونكتب التقارير!

2021/04/12 | 12:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وصفت النائبة عالية نصيف، الاثنين، وضع حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير بـ"الخطوة التاريخية"، مؤكدة انه في حال اكتماله سيكون اهم انجاز في اقتصاد العراق.

وقالت نصيف في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (12 نيسان 2021)، انه "في الوقت الذي نشد فيه على أيدي الخيرين الذين انتشلوا ميناء الفاو من أيدي الغدر والفساد، نؤكد ان هذه الخطوة التاريخية المتمثلة بالعقود الخمسة الخاصة بالبنى التحتية للميناء ستكون في حال اكتمالها أهم انجاز على صعيد النهوض بالاقتصاد الوطني نهضة تنموية شاملة"، موضحة "توفير فرص عمل لشبابنا اثناء وبعد اكتمال البنى التحتية".

واضاف البيان، انه "سنطلب من رئاسة البرلمان تشكيل لجنة تضم نوابا من مختلف المحافظات للقيام بزيارات ميدانية الى مواقع المشاريع الخمسة للإطلاع على سير العمل وكتابة تقارير تتضمن الإشارة إلى نسبة الإنجاز".

واعربت نصبف، عن "خالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في وضع الحجر الأساس للميناء، ولكل الناشطين والمدونين في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكل الوطنيين الشرفاء والاعلاميين الذين رفعوا أصواتهم للمطالبة بتشييد الميناء الذي أصبح اليوم أمانة في أعناق الخيرين".

N.A

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