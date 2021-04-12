الرافدين بشأن التقديم على شقق بسمايا: إقبال متزايد بعد التعليمات الجديدة

2021/04/12 | 13:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التسديد 25 سنة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، أن فروعه شهدت إقبالًا متزايدًا للتقديم على شقق بسمايا بعد تخفيض نسبة المقدمة بنسبة 10 %.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "المصرف تسلم العديد من معاملات المواطنين الراغبين بالحصول على شقق بسمايا وذلك بعد تخفيض نسبة المقدمة إلى 10 بالمئة والتسديد 25 سنة".

وأوضح، أن "الفروع التي تمنح قروض بسمايا هي المستنصر، والخلفاء، والأمين، والباب الشرقي، والفردوس، وحي الزهراء، وبراثا، والقصر الأبيض، والحي العربي، وحي العامل، والمعرفة، وسبع قصور، والحرية، والمدائن".

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