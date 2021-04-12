الاعدام شنقا لـ 4 ارهابيين في صلاح الدين


الاعدام شنقا لـ 4 ارهابيين في صلاح الدين
2021/04/12 | 13:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين بهيئتها الثانية حكما بالإعدام  على أربعة  إرهابيين  اشتركوا بتفجير سيارة مفخخة  قرب محطة  الوقود  داخل  مدينة  تكريت  .

وذكر مجلس القضاء الاعلى بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: ان "العملية  استهدفت  أمر أفواج  صلاح الدين  مما أدى إلى استشهاد  مواطن  وجرح العميد  و(33) من  إفراد حمايته"  .

وأضاف البيان: أن "العصابة قامت  بزرع  عبوة ناسفة   للتمويه  وبعد  تجمع القوات الأمنية  قاموا  بتفجير السيارة المفخخة، مؤكدا، ان محكمة جنايات صلاح الدين اصدرت حكمها بالإعدام شنقا وفقا لإحكام المادة  الرابعة  /1 وبدلالة  الثانية /1،2،3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 .

PUKmedia عن اعلام مجلس القضاء الاعلى

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