الاعدام شنقا لـ 4 ارهابيين في صلاح الدين

2021/04/12 | 13:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين بهيئتها الثانية حكما بالإعدام على أربعة إرهابيين اشتركوا بتفجير سيارة مفخخة قرب محطة الوقود داخل مدينة تكريت .

وذكر مجلس القضاء الاعلى بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: ان "العملية استهدفت أمر أفواج صلاح الدين مما أدى إلى استشهاد مواطن وجرح العميد و(33) من إفراد حمايته" .

وأضاف البيان: أن "العصابة قامت بزرع عبوة ناسفة للتمويه وبعد تجمع القوات الأمنية قاموا بتفجير السيارة المفخخة، مؤكدا، ان محكمة جنايات صلاح الدين اصدرت حكمها بالإعدام شنقا وفقا لإحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة الثانية /1،2،3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 .

PUKmedia عن اعلام مجلس القضاء الاعلى

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