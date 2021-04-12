شورش اسماعيل يشيد بدور فقيد الامة الرئيس مام جلال بتطوير البيشمركة

2021/04/12 | 13:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور شورش اسماعيل وزير البيشمركة في اقليم كوردستان، اقيم اليوم الاثنين، حفل تخرج دفعة جديدة من الضباط بكلية الاركان العسكرية في "جوار قرنة" التابعة لادارة رابرين.

وفي كلمة له بالمناسبة، اشاد وزير البيشمركة بدور فقيد الامة الرئيس مام جلال في دعم وتطوير البيشمركة، مهنئا دفعة التخرج الجديدة التي شملت 21 ضابطا، متمنيا لهم التفوق بمهامهم مستقبلا.

واضاف: ان الوزارة بصدد معالجة مشكلة المستحقات المالية لقوات بيشمركة كوردستان، مؤكدا انها لن تسمح بهدر حقوقهم.

واكد شورش اسماعيل وزير البيشمركة، ان قوات بيشمركة كوردستان تشهد المزيد من التطور يوما بعد يوم، لافتا الى انها ستبقى موضع فخر الجميع.

PUKmedia ترجمة

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