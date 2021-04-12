العراق وايران يوقعان اتفاقية خمسية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

2021/04/12 | 13:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وقع العراق وايران اتفاقية اقتصادية تمتد لخمس سنوات تهدف الى تعزيز الاستثمارات بين البلدين.

وقع الاتفاقية وزير المالية العراقي علي علاوي ووزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الايراني محمد شريعتمداري.

وقال شريعتمداري في تصريحات أوردتها "ارنا" إنه "نامل بالتوصل الى تفاهمات في مجالات الاستثمارات والجمارك والاسواق الحدودية وقضايا مماثلة".

وأضاف اكتمال الاتفاقية مرهون بزيارة وزير المالية العراقي الى طهران خلال الفترة المقبلة بغية "التوقيع عليها قبل انتهاء فترة الحكومة الايرانية الحالية في حزيران القادم".

واشار شريعتمداري الى أن "وزير الاقتصاد الايراني فرهاد دجبسند كان قد وجه الدعوة لنظيره العراقي لزيارة طهران واجراء محادثات ثنائية".

وتابع وزير العمل الايراني: "هنالك قضايا اقتصادية اوسع خاصة في مجال البنية التحتية والفرص الاقتصادية المتبادلة، تعد من ضمن المجالات المشتركة للتعاون حيث يشعر الطرفان بالتفاؤل تجاهها".

وحول كيفية التعاون في المناطق الحرة المشتركة والمشاورات الحاصلة في هذا المجال قال إن "المفاوضات كانت حول وضع حجر الاساس لنظام الرسوم التفضيلية بين البلدين كي تتوفر عبر هذا الطريق امكانية اقامة سوق مشتركة كبيرة بين ايران والعراق بامكانها ان تشكل سوقا اوسع في دول اخرى".

واضاف شريعتمداري أنه "نظرا لوجود 15 دولة جارة لايران فان مثل هذه السوق يمكنها ان توفر فرصا اقتصادية جديدة امام البلدين وهو ما حظي ايضا بترحيب الجانب العراقي".

ووصل وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الايراني محمد شريعتمداري الى بغداد صباح أمس الاحد؛ في زيارة رسمية تستغرق 3 ايام، لاجراء مباحثات وتوقيع بعض وثائق التفاهم مع الجانب العراقي.

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