جنايات صلاح الدين: الإعدام شنقا لأربعة إرهابيين

2021/04/12 | 13:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين بهيأتها الثانية حكما بالإعدام على أربعة إرهابيين اشتركوا بتفجير سيارة مفخخة قرب محطة الوقود داخل مدينة تكريت.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ان “العملية استهدفت أمر أفواج صلاح الدين مما أدى إلى استشهاد مواطن وجرح العميد و(33) من إفراد حمايته”.

وأضاف أن “العصابة قامت بزرع عبوة ناسفة للتمويه وبعد تجمع القوات الأمنية قاموا بتفجير السيارة المفخخة”.

وقضت محكمة جنايات صلاح الدين حكمها بالإعدام شنقا وفقا لإحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة الثانية /1،2،3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 .

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