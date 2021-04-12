2021/04/12 | 13:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، الاثنين، حكما باعدام "إرهابي" مدان بمجزرة البونمر.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال إعلام القضاء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (12 نيسان 2021) إن " محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الثالثة أصدرت الحكم على الارهابي عمار مهدي الجبوري بالاعدام شنقاً حتى الموت وفق أحكام المادة الثانية/ الفقرتين 1 و 3 بدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

وأوضح البيان أن "الارهابي كان قيادياً بعصابات داعش الارهابية في قضاء الفلوجة وشارك في مجزرة البونمر التي راح ضحيتها سبعة عشر مواطناً اضافة الى اشتراكه في العديد من العمليات الارهابية التي اعترف بها في التحقيق".وأضاف أن "المجرم الارهابي كان أحد الهاربين من سجن ابو غريب اثناء التعرض الارهابي للسجن في شهر تموز من عام 2013 واناطت به عصابات التنظيم منصباً قيادياً في زمرها أثناء احتلالها للمناطق العراقية بعد عام 2014 حيث لاذ بالفرار بعد تحرير الاراضي العراقية متخذاً من جواز مزور وسيلة للتواجد في عدد من البلدان حتى القت السلطات المصرية القبض عليه وتم تسليمه من قبلها الى السلطات العراقية وفق التعاون الامني والاستخباري في مجال مكافحة الارهاب بين الجانبين".

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، الاثنين، حكماً بالإعدام على أربعة إرهابيين، بتهمة الاشتراك بتفجير سيارة مفخخة قرب محطة الوقود داخل مدينة تكريت.

وقال إعلام القضاء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (12 نيسان 2021)، إن "العملية استهدفت آمر أفواج صلاح الدين، مما أدى إلى استشهاد مواطن وجرح آمر الفوج، و33 من أفراد حمايته".

وأضاف البيان، أن "العصابة قامت بزرع عبوة ناسفة للتمويه، وبعد تجمع القوات الأمنية قاموا بتفجير السيارة المفخخة".

وتابع، "وقضت محكمة جنايات صلاح الدين حكمها بالإعدام شنقا وفقا لإحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة الثانية /1،2،3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء: الحكم بالأعدام لـ ’أرهابي’ اشترك في ’مجزرة البو نمر’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء: الحكم بالأعدام لـ ’أرهابي’ اشترك في ’مجزرة البو نمر’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).