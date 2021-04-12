صلاح الدين.. الإعدام شنقا لأربعة إرهابيين

2021/04/12 | 13:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين،

بهيأتها الثانية، الاثنين، حكما

بالإعدام على أربعة إرهابيين اشتركوا

بتفجير سيارة مفخخة قرب محطة الوقود

داخل مدينة تكريت.

وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان

تلقته وكالة نو

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