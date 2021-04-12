مستشار الأمن القومي يتوجه إلى طهران في زيارة رسمية

2021/04/12 | 13:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مستشار الأمن القومي قاسم

الأعرجي، الاثنين، توجهه إلى العاصمة

الإيرانية طهران اليوم.

وقال مكتب الأعرجي الإعلامي في بيان

مقتضب تلقته وكالة نون الخبرية، إنه

"تلبية لدعوة رسمية، مستشار الأمن

القومي

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