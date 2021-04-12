2021/04/12 | 13:17 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صراع الكبرياء والطموح..إشبيلية يواجه سيلتا فيغو في الليغا

يحل إشبيلية ضيفاً على فريق سيلتا فيغو، اليوم الإثنين، في ختام مباريات الجولة 30 من منافسات الدوري الإسباني.

يسعى إشبيلية لاستغلال الدفعة المعنوية الكبيرة، بعد فوزه فى الجولة الماضية على فريق أتلتيكو مدريد 1-0، من أجل مواصلة انتصاراته في “الليغا”، والاستمرار فى مزاحمة الكبار على لقب المسابقة في الموسم الحالي.

في المقابل يرغب سيلتا فيغو في مواصلة نغمة الفوز، بعد تحقيقه انتصاراً ثميناً في الجولة الماضية على حساب مضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس 3-1.

يذكر أن لقاء الدور الأول الذي جمع الفريقين في تشرين الثاني الماضي، ضمن منافسات الجولة العاشرة، قد حسمه فريق إشبيلية بنتيجة 4-2.

ويدخل الفريق الأندلسي مباراة الليلة وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني الموسم الحالى برصيد 58 نقطة، بينما يحتل فريق سيلتا المركز التاسع برصيد 37 نقطة.

وكان ريال مدريد حسم لقاء “كلاسيكو الأرض” على حساب غريمه التقليدى برشلونة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”.

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