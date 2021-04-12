وزير الصحة يحدد الفئات المستثناة من حظر التجوال في رمضان

2021/04/12 | 13:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع حدد وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الاثنين، الفئات المستثناة من حظر التجوال في شهر رمضان المبارك.وقال التميمي في تصريح للإخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع) ، إن "هناك توصيات خاصة لشهر رمضان المبارك سيكون حظر التجوال من السابعة مساءً حتى الخامسة فجراً فيما يكون الحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت مع السماح للمطاعم مزاولة عملها على اساس خدمة التوصيل أضافة إلى اعطاء فرصة لمحال الحلويات للعمل".ونوه إلى إن "هناك حالات انسانية استوجبت فتح مرافق الحياة للحصول على لقمة العيش للمواطنين، تحت الشروط الصحية".وشدد أن "عدم الالتزام بالاجراءات الصحية الوقائية، سيدفعنا للمضي لفرض اجراءات حظر كامل على ايام غير الجمعة والسبت، ويمكن ان يكون الخميس والجمعة والسبت، وباقي الايام سيكون من السابعة مساءً ولغاية الخامسة صباحاً".وأستدرك بالقول: إنه "خلال الايام الثلاث سيسمح ايضاً للصيدليات والعيادات وبعض المرافق المهمة التي يحتاجها المواطن من أفران الصمون وغيرها ذات الاهمية لدى المواطن بمزاولة عملها".

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