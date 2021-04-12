2021/04/12 | 13:20 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، عن اصدار حكما بلإعدام بحق خمس أرهابيين في محافظتي بغداد وصلاح الدين.وقال إعلام القضاء في بيان، إن “محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الثالثة أصدرت الحكم على الارهابي عمار مهدي الجبوري بالاعدام شنقاً حتى الموت وفق أحكام المادة الثانية/ الفقرتين 1 و 3 بدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”.وأوضاف أن “الارهابي كان قيادياً بعصابات داعش الارهابية في قضاء الفلوجة وشارك في مجزرة البونمر التي راح ضحيتها سبعة عشر مواطناً اضافة الى اشتراكه في العديد من العمليات الارهابية التي اعترف بها في التحقيق”.وتابع أن “المجرم الارهابي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكم بالإعدام على خمسة ارهابيين في بغداد وصلاح الدين عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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