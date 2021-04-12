شمخاني: تسريع انسحاب القوات الأمريكية سيعزز الاستقرار في العراق

2021/04/12 | 13:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، اليوم الاثنين، خلال استقبال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الاعرجي، ان التسريع في انسحاب القوات الأ...

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