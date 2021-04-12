صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة عن

2021/04/12 | 13:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن الهجوم الذي استهدف منشأة نطنز النووية الإيرانية تم الإعداد له قبل وقت طويل من محادثات فيينا النووية الجارية بين إيران والقوى الكبرى.

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