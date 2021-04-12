2021/04/12 | 13:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعلن مصدر في قيادة شرطة نينوى عن اعتقال خمسة عناصر من داعش بايسر الموصل.وقال المصدر للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان" القوات الامنية اعتقلت في عملية امنية نفذتها (خمسة ) عناصرمن داعش في احياء متفرقة منها(الاخاء،والوحدة،والبكر )شرقي الموصل".واضاف ان"القوات الامنية اقتادتهم الى مقر قيادة شرطة نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي "/انتهى

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