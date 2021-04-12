رئيس إقليم كردستان يجتمع مع قادة أحزاب ومسؤولين في بغداد

2021/04/12 | 13:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ زار رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين مقر تجمع الإصلاح والعمل حيث استقبل من قبل رئيس التجمع رئيس الدورة السابقة لمجلس النواب سليم الجبوري، وبعدها زار رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي.وذكرت شبكة رووداو الإعلامية أن رئيس إقليم كردستان زار في ثالث أيام زيارته لبغداد مقر تجمع الإصلاح والعمل حيث اجتمع مع رئيس التجمع رئيس الدورة السابقة لمجلس النواب سليم الجبوري، وبعدها زار رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي.وبعد الاجتماع مع عادل عبدالمهدي اجتمع نيجيرفان بارزاني مع رئيس تحالف الوطنية أياد علاوي، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، وبعد إكمال جدول أعمال زيارته إلى بغداد سيختتم رئيس إقليم كردستان زيارته إلى بغداد ويعود إلى إقليم كردستان.وخلال اليومين الأخيرين زار رئيس إقليم كردستان عدداً من القيادات والقوى السياسية العراقية وبحث في اجتماعات معها الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق والعقبات المختلفة التي تعترض سبيل البلد./انتهى9

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