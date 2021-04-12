السفير الأمريكي: واشنطن ستواصل دعم القوات الأمنية العراقية عبر التحالف الدولي

2021/04/12 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

ذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، إن الأخير استقبل السفير الأمريكي لدى العراق، ماثيو تويلر، وناقش معه عدداً من الملفات، وقد شكره على تمرير الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وأشار البيان إلى أن "اللقاء، الذي حضره القنصل العام الأمريكي في أربيل روب وولر، بحث آخر تطورات الوضع في العراق والعلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة".

وسلط السفير الأمريكي لدى العراق الضوء على "الحوار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق"، وأشار إلى أن بلاده "ستواصل دعم الجيش العراقي والبيشمركة لمواجهة تهديدات داعش في إطار قوات التحالف الدولي".

وأشاد السفير الأمريكي بالإصلاحات التي تجريها حكومة إقليم كردستان، وفق البيان، "ولا سيما الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها وزارة البيشمركة".

واختتم البيان بالقول، إن "رئيس الحكومة شكر السفير الأمريكي على جهوده في إقرار قانون الموازنة الاتحادية، وأكد التزام حكومة إقليم كردستان بتنفيذ قانون الموازنة، وكذلك دعا الحكومة الاتحادية إلى القيام بواجباتها تجاه إقليم كوردستان في إطار قانون الموازنة العامة".

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