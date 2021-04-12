شمخاني لمستشار الأمن القومي العراقي: خروج الأمريكان عامل استقرار للمنطقة - عاجل

2021/04/12 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني، الاثنين (12 نيسان 2021)، الاسراع في تنفيذ قانون البرلمان العراقي بشأن خروج القوات الامريكية من العراق.

وقال شمخاني خلال اجتماعه مع مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، إن "خروج القوات الأمريكية من العراق سيساهم في تقوية وتعزيز الاستقرار في المنطقة".

وأضاف، أن "الوجود العسكري الامريكي يُعد من أبرز عوامل الارهاب وعدم الاستقرار"، بحسب تعبيره.

وكان الأعرجي، قد وصل إلى طهران في وقت سابق من اليوم، في زيارة رسمي، لعقد مباحثات مع أمين المجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني علي شمخاني.

يتبع .



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