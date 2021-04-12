2021/04/12 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالب القيادي في تحالف الفتح، أبو ميثاق المساري، الاثنين (12 نيسان 2021)، الحكومة والجهات المختصة، بتشديد الرقابة على برامج التلفاز الموجهة إلى المجتمع العراقي، وذلك لمنع "الانحلال والفجور" حسب تعبيره.

وقال أبو ميثاق المساري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الجهات الحكومية المختصة وحتى التشريعية مطالبة بالتصدي لبعض البرامج التي تتضمن إيحاءات جنسية وشذوذاً في شاشات التلفزة أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر العراق بصورة غير لائقة، خصوصاً وأن بعض تلك البرامج تقف خلفه أجندات مشبوهة".

وأضاف المساري، أن "الجهات الحكومية الرقابية المختصة، مطالبة بتشديد الإجراءات بمراقبة برامج التلفاز كافة، وذلك لمنع الإنحلال الاجتماعي والفسوق والفجور".

وأشار القيادي في تحالف الفتح، إلى أن "بعض الجهات، تعمل على إشاعة الانحلال الاجتماعي والفسوق في المجتمع العراقي، من خلال بث برامج ضمن مشروع تدمير الشباب والمجتمع بصورة عامة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي بالفتح يطالب بتشديد الرقابة على البرامج التلفزيونية مع اقتراب رمضان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي بالفتح يطالب بتشديد الرقابة على البرامج التلفزيونية مع اقتراب رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).