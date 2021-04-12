مبادرة “دنيا رمضان”.. زين العراق توفر أجواء رمضانية للمشتركين بباقات انترنت مجانية

2021/04/12 | 13:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

بمناسبة قدوم رمضان، أطلقت شركة زين العراق هدية إلى مشتركيها انترنت مجاني يعادل ضعف الباقة التي يشترك فيها بباقات الـ4G-LTE.

وفي بيان اطلقته الشركة وتلقت “يس عراق” نسخة منه، هنأت شركة زين العراق المواطنين العراقيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأطلقت بالوقت ذاته باقات انترنت مجانية لجميع المشتركين كهدية طيلة الشهر الفضيل.

وذكرت الشركة بان “المشترك سيحصل على انترنت مجاني بضعف الباقة وذلك عند الاشتراك بباقات 4G-LTE وباقات برودباند 4G-LTE فائقة السرعة، ويمكن استخدام الانترنت الإضافي المجاني من الساعة 3 صباحاً وحتى الساعة 3 مساءً كجزء من مبادرة زين العراق لشهر رمضان التي سميت هذا العام بـ (الدنيا رمضان)”.

وذكرت الشركة “للاشتراك اتصل على #321* او ارسل 100 برسالة الى 21777 او عن طريق تطبيق زين العراق “.

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