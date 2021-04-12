الصحة تحدد الفئات المستثناة من حظر التجوال في رمضان

2021/04/12 | 13:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حدد وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الاثنين، الفئات المستثناة من حظر التجوال في شهر رمضان.وقال التميمي في تصريح صحفي، إن “هناك توصيات خاصة لشهر رمضان المبارك سيكون حظر التجوال من السابعة مساءً حتى الخامسة فجراً فيما يكون الحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت مع السماح للمطاعم مزاولة عملها على اساس خدمة التوصيل أضافة […]

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