ما التوقيت المناسب للعلاقة الحميمة في رمضان؟

2021/04/12 | 13:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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عندما يتعلق الأمر بممارسة العلاقة الحميمة في شهر رمضان، فيجب مراعاة بعض النقاط المهمة، بداية من توقيت العلاقة الحميمة إلى الطعام الذي يساعد على ممارسة العلاقة بشكل أفضل.



أثبتت الدرسات أن الصيام يساعد على زيادة الخصوبة لدى الرجال من خلال زيادة نسبة هرمون الذكورة (التستوستيرون)، ما يعني علاقة حميمة أفضل بعد الإفطار.

ولكن، ترى ما التوقيت المناسب بعد الإفطار لممارسة العلاقة الحميمة؟

ممارسة العلاقة الحميمة بعد الإفطار مباشرة ربما يؤدي لعدة مشكلات في الهضم كالتخمة، وعسر الهضم، واضطرابات المعدة وضعف الانتصاب لدى الزوج، نتيجة تمركز الدورة الدموية في الجهاز الهضمي وليس في الأعضاء التناسلية، ما ينتج عنه فشل في العلاقة الحميمة وسوء هضم أيضًا لطعام الإفطار.

بينما أفضل وقت لممارسة العلاقة الحميمة هي بعد ساعتين إلى ثلاث ساعات من تناول الإفطار، أي بعد قيام الجهاز الهضمي بعمله على أكمل وجه في هضم الطعام وراحة المعدة، وبالتالي يبدأ الاستعداد لعلاقة حميمة دون عواقب أو اضطرابات ودون خوف من الفشل، بالإضافة لوجود وقت كافٍ قبل السحور يسمح بممارسة العلاقة الحميمة دون ترقب أو استعجال.



ويُنصح بتناول الأكلات المفيدة للعلاقة الحميمة على الإفطار، مثل: الجرجير والبقدونس والخس والجزر.

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