اشتباكات مع عصابة للمخدرات تودي بحياة مهرب واصابة 4 من الأمن في المثنى

2021/04/12 | 13:30 - المصدر: NRT عربية

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كشف مصدر امني، الاثنين، عن وقوع اشتباكات في بادية المثنى الجنوبية بين عصابة لتهريب المخدرات وقوات امنية.

وقال المصدر لـ NRT عربية (12 نيسان 2021)، ان "عصابة للتهريب حاولت تمرير شحنة من المخدرات عبر بادية المثنى، فيما كانت قوات الامن ترصد لهم كمينا اوقعت بيهم".

واضاف، ان"العصابة لم تقم بالاستسلام بل اشتبكت مع الامن وحدث تبادل اطلاق نار كثيف اسفر عن قتل احد افراد العصابة وجرح 4 آخرين من قوات الامن".

N.A

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