صالحي: التخصيب في “نطنز” مستمر والأجهزة الأمنية تواصل التحقيق

2021/04/12 | 14:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية ونائب الرئيس الإيراني علي أكبر صالحي، اليوم الاثنين، إن “تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز مستمر بعد التخريب الذي حدث أمس”.وقال صالحي في تصريح صحفي، إن “حادث أمس في نطنز لم يحدث أي خلل في عملية تخصيب اليورانيوم بل إن العملية لا تزال مستمرة بعد وصل الكهرباء الاضطرارية”، […]

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