شرطة البصرة تكشف عن حقيقة مقتل ضابط بالدفاع

2021/04/12 | 14:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة /المركز الخبري الوطني كشفت شرطة محافظة البصرة، اليوم الاثنين، عن حقيقة مقتل ضابط بوزارة الدفاع.وقال اعلام الشرطة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “بتاريخ 11 نيسان 2021 وردت اخبار من السيطرة المركزية […]

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