الأمن الوطني يعتقل متهم بالابتزاز الالكتروني في الناصرية

2021/04/12 | 14:15 - المصدر: السومرية نيوز

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تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في سوق الشيوخ، من القبض على متهم مارس جريمة الابتزاز الالكتروني بحق صبي في 15 من عمره عن طريق لعبة البوبجي.

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "المتهم طلب اموالا من الصبي وقد بادرت قوة من الأمن الوطني بنصب كمين له والقبض عليه بالجرم المشهود".واضاف انه "تم إحالة المتهم إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل".

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