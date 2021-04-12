يحيى رسول يعلن حصيلة أمنية لجهاز مكافحة الإرهاب في 3 محافظات (صور)

2021/04/12 | 14:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقى جهاز مكافحة الإرهاب، الاثنين، القبض على عدد من المطلوبين في 3 محافظات.

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وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان تلقى "ناس"، (12 نيسان 2021)، إنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تواصل تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب عملياتها التي تهدف لإقتلاع جذور الإرهاب والفكر المُتطرف في بلاد الرافدين، حيثُ تمكن أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب من القاء القبض على 4 عناصر إرهابية في أقضية الخالدية - الفلوجة - الكرمة في مُحافظة الأنبار غرب البلاد".

وأضاف، "كما وتم إلقاء القبض على أحد الأهداف الإرهابية المطلوبة في جانب الكرخ من العاصمة بغداد".

وتابع، "واختتم أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب عملياتهم بإلقاء القبض على أحد الإرهابيين في مخمور بعمليةٍ نوعية نفذتها قوةٌ خاصة من رجالنا الأبطال".

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