الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية واسعة بالعمق السعودي باستخدام 15 طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين

2021/04/12 | 14:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية،

الاثنين، عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة

في العمق السعودي باستخدام 15 طائرة

مسيرة وصاروخين باليستيين.

وقالت في بيان إنه استهداف مصافي شركة

أرامكو في منطقتي جدة والجبيل ب

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