وزير الصحة يحدد الفئات المستثناة من حظر التجوال في شهر رمضان المبارك.

2021/04/12 | 14:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الصحة الدكتور حسن التميمي ان

هناك توصية بفرض حظر التجوال من السابعة

مساءً حتى الخامسة فجراً فيما يكون

الحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت مع

السماح للمطاعم مزاولة عملها على أساس

خدمة التوصيل أضا

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