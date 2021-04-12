شركة صناعة السيارات تعلن عن خطة لإنتاج 400 شاحنة و4 آلاف سيارة

2021/04/12 | 14:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – وسام الملا

أعلنت الشركة العامة لصناعة السيارات، اليوم الاثنين، عن خطة لإنتاج 400 شاحنة و4 آلاف سيارة، فيما أشارت إلى إعادة تأهيل مصنع عنتر المتهالك منذ عام 2003 لإنتاج جرارات "زيتور" الزراعية المعروفة .

وقال مدير عام الشركة العامة لصناعة السيارات حافظ عبود مجيد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هناك خطة سنوية يكون فيها الإنتاج وفق الطلب حيث إن إنتاج الشاحنات قد يصل الى 400 شاحنة ، أما السيارات فيفوق عددها أربعة آلاف سيارة"، مبيناً أن "الشركة العامة تصنع السايبة العراقية وطيبة وبيجو وهناك الكيَّا إضافة إلى مشروع لصناعة الفورد الذي سيكون قفزة في صناعة السيارات".

وأضاف أن "صناعة السيارات ينقسم الى قسمين: صالون وخدمية ومنها القلاب والحوضية والكابسة، حيث إن إنتاجها وفق (اس كي دي) العالمي الذي تعمل به كل دول العالم"، موضحاً أن "هناك فرقاً بين التجميع والتصنيع وندعو لزيارة الشركة العامة للسيارات لمعرفةالانتاج".

وتابع مجيد، أن "إنتاج السيارة الواحدة لايقل عن 30 محطة تبدأ من البدن وتنتهي بسيارة كاملة"، موضحاً أن "الشركة العامة تتحمل جميع رواتب موظفيها".

واكد مجيد أن "الشركة كانت تأخذ جرار عنتر من جيكيا ولكن عندما شاهدوا الفلاح متوجهاً نحو ماركة نيوهولند العالمية للمعدات الزراعية، اوعز وزير الزراعة بتحويل مصنع عنتر المتهالك منذ 2003 للتأهيل"، لافتاً إلى أن "الشركة قامت بإعادة تأهيله وانتاج جرارات زيتور المعروفة، وهناك تنسيق لتسويق هذا المنتج".

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