2021/04/12 | 14:21 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادي كردي يكشف عن تحرك مثير للقوات التركية داخل حدود دهوك

كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني علي ورهان، الاثنين، عن وجود تحرك مثير للقوات التركية على الحدود الفاصلة بين دهوك ونينوى.

وقال ورهان إن “القوات التركية تحاول إنشاء قاعدة عسكرية جديدة على الحدود الفاصلة بين دهوك ونينوى وبالقرب من مناطق المحمودية وربيعة”.

وأضاف أن “إنشاء هذه القاعدة سيكون على مقربة من قضاء سنجار، وبالتالي فأن القوات التركية تقوم بشكل شبه يومي باستطلاع المنطقة بريا وجوياً، في محاولة لاختيار المنطقة الأنسب لها لإنشاء القاعدة الجديدة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي كردي يكشف عن تحرك مثير للقوات التركية داخل حدود دهوك) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي كردي يكشف عن تحرك مثير للقوات التركية داخل حدود دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).