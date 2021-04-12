توقيع اتفاق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم انتخابات العراق المقبلة - عاجل

2021/04/12 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

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تُرحب الأمم المتحدة في العراق بالمساهمة البالغة 5.51 مليون يورو والتي قدّمها الاتحاد الأوروبي لمشروعٍ تقوده الأمم المتحدة لدعم بناء القدرات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.



وسيسهم التمويل الأوروبي كذلك في دعم عملية نشر المستشارين الانتخابيين التابعين للأمم المتحدة في الوقت الذي تُجري مفوضية الانتخابات فيه التحضيرات اللازمة لتنظيم الانتخابات العامة في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.وقال سفير الاتحاد الأوروبي مارتن هوث: "ستكون المشاركة الكبيرة للناخبين أساسيةً في ضمان وجود برلمانٍ وحكومةٍ يمثلان جميع العراقيين.



ومن خلال دعم تنظيم الانتخابات، يأمل الاتحاد الأوروبي في بناء الثقة بين أبناء الشعب العراقي في انتخاباتهم ومساعدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تنظيم عمليةٍ انتخابيةٍ حرة ونزيهة وشاملة تستحق ثقتهم."وتأتي مساهمة الاتحاد الأوروبي في مشروع المساعدة الذي تقوده الأمم المتحدة بالإضافة إلى تمويلٍ من ألمانيا وهولندا وفرنسا، وبذلك يصل إجمالي المساهمات من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى 18.6 مليون دولار أمريكي.ونيابةً عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، وقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في 8 نيسان/ أبريل اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم تمويل المشروع وإدارته.



وتتقدم الأمم المتحدة بالشكر للاتحاد الأوروبي للمساهمة التي تقدّم بها، والتي تعزز قدرة العراق في إجراء انتخاباتٍ حرة ونزيهة وشفافة في البلاد.

يتبع.



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