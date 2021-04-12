تعرف على قائمة فريق الجوية الكروي بدوري ابطال آسيا

2021/04/12 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

كشف نادي الجوية العراقي اليوم الاثنين (12 نيسان 2021)، عن قائمة فريق الكرة بالنادي المشاركة بدوري ابطال آسيا ( المجموعة الثانية)، والتي تضم بالإضافة اليه فرق، الشارقة الاماراتي وتراكتور سازي الإيراني وباختاكور الأوزبكي والقوة الجوية، وتقام منافسات المجموعة بنظام التجمع بمدينة الشارقة الاماراتية.

وذكر النادي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن" قائمة اللاعبين ضمت، محمد صالح وفهد طالب وعبد الله فيصل وسامح سعيد واحسان حداد ومصطفى معن وحسن رائد واحمد ابراهيم وميثم جبار وعلي كاظم وميثم وعد ومحمد علي عبود وعلي محسن وكرار نبيل ولؤي ماجد ومحمد زامل وحسين جبار وشريف عبد الكاظم وهمام طارق وابراهيم بايش وسيف رشيد وامجد راضي وايمن حسين وحمادي احمد".

ويبدأ الفريق مشواره في البطولة الآسيوية بمواجهة الشارقة الاماراتي يوم الاربعاء المقبل ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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