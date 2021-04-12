2021/04/12 | 14:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة يكشف عن الفئات المستثناة من حظر التجوال في رمضان) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة يكشف عن الفئات المستثناة من حظر التجوال في رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).