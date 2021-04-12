الفريق النسوي للقوة الجوية يتوج بلقب الدوري العراقي لكرة الصالات

2021/04/12 | 14:32 - المصدر: NRT عربية

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توج فريق القوة الجوية النسوي بلقب الدوري العراقي الممتاز لكرة الصالات بعد فوزه الكبير على منافسه الزوراء بثلاثية نظيفة.

وباركت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (12 نيسان 2021)، "هذا الانجاز هو نتيجة العمل والتخطيط السليم والصحيح لانجاح مهمة كل فرق النادي في جميع المسابقات".

وأضاف البيان، أن "الادارة مصممة على حصد جميع الالقاب نتيجة تظافر الجهود بين الادارة واللاعبين واللاعبات والكوادر التدريبية والجمهور".

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