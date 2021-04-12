الصحة تحدد الجهات المستثناة من قرار الحظر خلال شهر رمضان

2021/04/12 | 14:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حددت وزارة الصحة، الاثنين، الجهات المستثناة من حظر التجوال في شهر رمضان، محذرة من فرض حظر شامل حال عدم الالتزام بالتوجيهات الصحية.

وقال الوزير حسن التميمي في تصريح تابعه NRT عربية (12 نيسان 2021)، إن "هناك توصيات خاصة لشهر رمضان المبارك سيكون حظر التجوال من السابعة مساء حتى الخامسة فجراً فيما يكون الحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت مع السماح للمطاعم مزاولة عملها على اساس خدمة التوصيل أضافة إلى اعطاء فرصة لمحال الحلويات للعمل".

ونوه إلى إن "هناك حالات انسانية استوجبت فتح مرافق الحياة للحصول على لقمة العيش للمواطنين، تحت الشروط الصحية".

وشدد أن "عدم الالتزام بالاجراءات الصحية الوقائية، سيدفعنا للمضي لفرض اجراءات حظر كامل على ايام غير الجمعة والسبت، ويمكن ان يكون الخميس والجمعة والسبت، وباقي الايام سيكون من السابعة مساءً ولغاية الخامسة صباحا".

وتابع، إنه "خلال الايام الثلاث سيسمح ايضاً للصيدليات والعيادات وبعض المرافق المهمة التي يحتاجها المواطن من أفران الصمون وغيرها ذات الاهمية لدى المواطن بمزاولة عملها".

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