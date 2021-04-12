قلبي يشتكي الفراغ - عباس علي العلي

2021/04/12 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي قلبي المستكين مل منيلم يعد ذلك الجبارالمدجج بكل أحلام الطفولةصار أشبه بالخربةكعصفور مذعورأنهكته الريح العنيدةيبحث عن حبة قمح أخيرةفي حقل كان مزدانا بالنعيميعود مساء كل يوميسلي رفيقته العليلةلصباح قادم قد يكون جميلا أو جديدأو ربما هو وداع أخيرحين يكتب القدر ألواحهفي غياب عين الربالتي تنام مبكرةفالعصافير تموت حتما لو كسرت منها ......





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