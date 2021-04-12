الحزب الشيوعي وتخنيث الشعب العراقي؟/5* - عبدالامير الركابي

2021/04/12 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي فرض الاحتدام الصراعي بين الكينونة والبنيه الرافدينيه بصيغتها المنبعثة المتشكلة حديثا وبين الغرب وظاهرته العالمية، مع حالة اللانطقية العراقية، وتجلي عمل الاليات الوطنيه بلا اطار تعبيري لتعذره كما في اللحظة الكبرى العشرينيه، نوعا من الخاصية العملية المباشرة لجا لها الغرب من ناحيته من خلال "الدولة" المعروفة ب "الحديثة"، رافقتها ونتجت عنها ومعها اشكال من التجلي الايديلوجي من اسفل، حضرت منقولة وجاهزة ......





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