ماركس لم يُقرأ بعد (1) - فؤاد النمري

2021/04/12 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_النمري ماركس لم يُقرأ بعدفي مايو أيار 1965 أكدت للأمين العام المساعد للحزب الشيوعي الأردني أن حزبهم بات حزباً معادياً للشيوعية باصطفافه وراء عصابة خروشتشوف في الكرملن، وعليه فلن أستأنف عضويتي في الحزب ما لم يتخذ الحزب خطوة للخلف إلى خارج صف خروشتشوف .



رفض الأمين العام المساعد طلبي مؤكدا أن الحزب الشيوعي الأردني كان قد نشكًل كجمعية صداقة للإتحاد السوفياتي وسيبقى كذلك بغض النظر عن السياسات العامة ل ......





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