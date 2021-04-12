وزير الموارد المائية يضع حجر الأساس لسد مكحول

2021/04/12 | 14:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الموارد المالية، اليوم الاثنين، عن وضع حجر الأساس لبناء “سد مكحول”، فيما أكدت أن المشروع سيؤمن أكثر من 20 ألف فرصة عمل.وذكرت الوزارة في بيان، أن “وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني وراكان سعيد الجبوري محافظ كركوك وعمار جبر الجبوري محافظ صلاح الدين وضعوا حجر الاساس لبناء سد مكحول”.ونقلت […]

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