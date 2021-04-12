الديوانية تعلن الاكتفاء في 26 محصولًا زراعيًا

2021/04/12 | 14:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت محافظة الديوانية، تحقيقها اكتفاءً ذاتيًا في 26 محصولًا زراعيًا، فضلًا عن أكثر من مليون بيضة يوميًا.

وقال مدير زراعة المحافظة حسن علي مطر، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إن "المحافظة تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في 26 محصولًا زراعيًا نباتيًا ومنتجًا حيوانيًا"، موضحًا أن "المحاصيل تضمَّنت إنتاج مليون و200 ألف بيضة مائدة يوميًا، فضلاً عن 17 طنًا من الدجاج شهريًا، وآلاف الأطنان من الأسماك مختلفة الأنواع".

وأضاف، أن "الديوانية تشتهر بزراعة محصول الشلب بنوعيه العنبر والياسمين والذي بلغت مساحته 155 ألف دونم للموسم الواحد، إلى جانب محصول الحنطة الذي وصلت مساحته في الموسم الحالي إلى 500 ألف دونم، ومحصول الشعير الذي بلغت مساحته 95 ألف دونم".

وتابع، أن "المحافظة توجد فيها محطة أبقار الحليب والتي يصل إنتاج الحليب فيها إلى 5 آلاف طن يوميًا، كما تم إنشاء معمل خاص بمنتوجات المحطة"، مشيرًا إلى "وجود محطة أخرى لإنتاج شتول الفواكه كالتين والرمان والعنب والمشمش، تباع للمواطنين بأسعار مناسبة".

وتطرق مطر إلى "مشاريع النخيل التي بلغت مساحتها آلاف الدونمات، واعتماد الزراعة النسيجية وتصدر محصول التمور للخارج، كذلك زراعة محاصيل الخضراوات من الطماطم والخيار والرقي والباذنجان واللهانة وغيرها، وإنتاج مادة العسل التي وصل إنتاجها إلى 60 ألف طن سنويًا".

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