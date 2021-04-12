تفجير قنبلة تزن 400 كغم في بينجوين

2021/04/12 | 14:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابطلت فرق المديرية العامة لشؤون الالغام في مدينة السليمانية يوم الاثنين، قنبلة تزن 400 كغم، وذلك في قضاء بينجوين.

وافاد مراسلنا ان الفرق تمكنت من القيام بتفجير تحت السيطرة لقنبلة تزن 400 كغم، في قرية نائية بقضاء بينجوين، لافتا الى ان قائممقام بينجوين، سبق، ان حذر الاهالي من تفجير تحت السيطرة، داعيا اياهم الى عدم القلق لدى سماع صوت التفجير.

PUKmedia خاص

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