بالوثيقة.. الامم المتحدة توقع اتفاقاً مع الاتحاد الاوروبي لدعم الانتخابات في العراق

2021/04/12 | 14:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقعت منظمة الامم المتحدة، اتفاقاً مالياً مع الاتحاد الاوروبي لدعم الانتخابات في العراق.

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