نائب يطالب وزير الداخلية باستبدال مدير جوازات ديالى وفتح مجلس تحقيقي بحقه

2021/04/12 | 14:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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طالب النائب عن محافظة ديالى همام التميمي، اليوم الاثنين، وزير الداخلية بفتح مجلس تحقيقي واستبدال مدير جوازات المحافظة العميد جاسم، بعد ورود معلومات مؤكدة ببيعه الأقسام التابعة للجوازات.

وقال التميمي في بيان صحفي تلقته “تقدم”، ان “مدير جوازات ديالى شخصية غير كفوءة وتحوم حوله العديد من الشبهات منها بيع المناصب او ما تسمى بأقسام الجوازات، اضافة الى محاولته حصر الامور داخل هذه المنظومة في مركز المحافظة رغم حصول الموافقات العديدة من قبل وزير الداخلية لتسهيل امر المواطنين من خلال فتح اكثر من منفذ للأقضية الكبيرة”.

واضاف ان “العميد جاسم يقف دون تنفيذ هذا الاجراء بسبب المردود المالي الذي يحصل عليه من خلال جعل محافظة ديالى بجميع اقضيتها ونواحيها تتوجه الى دائرة الجوازات الواحدة دون فتح اي منفذ في الاقضية وهذه مخالفة قانونية بحد ذاتها”، داعيا وزير الداخلية، الى “فتح تحقيق فوري بهذا الملف وان يتخذ اجراء سريع للوقوف على جميع الملابسات مع استبدال العميد جاسم بشخصية كفوءة ونزيهة”.

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