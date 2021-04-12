تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك... اعادة فتح جامعين في أيسر الموصل بعد اعمارهما

2021/04/12 | 14:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعلنت مديرية أوقاف نينوى عن افتتاح جامعين في أيسر الموصل .وقال مدير اوقاف نينوى الدكتور ابوبكر كنعان للوكالة الوطنية العراقية للانباء للانباء/ نينا/ان " الفرق الهندسية في اوقاف نينوى والبلدية انتهت من اعادة اعمار وتأهيل جامعين (هيبة خاتون ،وجامع المعتصم بالله) بعد ان طالتهما ايدي تدمير عصابات داعش الارهابي ابان سيطرتها على مدينة الموصل ".واضاف كنعان ، ان" أوقاف نينوى افتتحت الجامعيين تزامنا مع بداية شهر رمضان المبارك"لافتا الى"ان مدة إعادة اعمار وتأهيل الجامعين استغرقت (عشرة ) أشهر وتم تخصيص الأموال لها من مبالغ صندوق اعمار محافظة نينوى "/انتهى

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