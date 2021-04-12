شرطة البصرة تكشف ملابسات العثور على جثة ضابط بالجيش العراقي

2021/04/12 | 14:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / كشفت قيادة شرطة محافظة البصرة ملابسات العثور على جثة ضابط في الجيش العراقي و عليها اثر اطلاقات نارية في قضاء شط العرب.واوضحت القيادة بحسب بيان " بتاريخ ١١ نيسان ورد اخبار من السيطرة المركزية عن وجود اطلاق نار في منطقة التنومة ،على السرعة انتقلت مفارز قسم شرطة شط العرب الى المكان و تم العثور على جثة رجل و عليها اثر اطلاقة نارية في الصدر وقربه مسدس ،تبين ان المجنى عليه يعمل ضابطا برتبة ملازم اول في الجيش العراقي كما تم العثور على هويته العسكرية داخل عجلته الشخصية نوع جارجر .واضاف" وعلى الفور باشرت شرطة محافظة البصرة بالتحري و جمع المعلومات حيث تم التوصل إلى ادلة تثبت ان المجنى عليه قام بالانتحار بسبب مشاكل نفسية" .كما اشارت نتائج التحقيق الاولي ان الحادث كان انتحارا وذلك حسب الادلة المادية والمعنوية والتي تم جمعها من قبل ضباط التحقيق وضباط الأدلة الجنائية .وبينت القيادة في بيانها" ان سبب الحادث هو انتحار وليس عملية اغتيال كما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي .واهابت قيادة الشرطة " بوسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين الى اخذ المعلومات من المصادر الموثوقة وتوخي الحذر في النشر./انتهى

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