توجيه من الداخلية الى دوائر الدولة بعد طلب تقدمت به نقابة المحاميين (وثيقة)

2021/04/12 | 14:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ردّت وزارة الداخلية، على طلب مقدم من نقابة المحامين العراقيين، لتسهيل أعمال المحامين في المديرية العامة للأحوال المدنية والجوازات والإقامة.

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وذكر بيان للنقابة تلقى "ناس" سنخة منه، (12 نيسان 2021)، إنه "ردت وزارة الداخلية على كتاب النقابة بالعدد ( ٩٥٥ ) و المؤرخ في ٤ / ٢ ٢٠٢١، والمتضمن طلب تسهيل اعمال المحامين في المديرية العامة للأحوال المدنية والجوازات والإقامة، حيث استجابت الوزارة لمضمون الكتاب المرسل".

وجاء في كتاب النقابة، "بالوقت الذي نثمن فيه التعاون الكبير الذي تبديه وزارتكم الموقرة ودوائرها مع السادة المحامين وهم يؤدون عملهم القانوني، فاننا نود أن نعرض على انظاركم بوجود بعض الصعوبات التي تواجه المحامين عند مراجعتهم و دخولهم إلى دائرة الجوازات العامة الأمر الذي اقتضى مفاتحتكم بهذا الشأن لغرض تسهيل مهمة المحامين عند مراجعم و دخولهم الدائرة" .

وجاء في رد الداخلية، "وجهت الوزارة بتسهيل إجراءات السادة المحامين، حيث يتم استقبالهم وإنجاز الأعمال الموكلون والمكلفون بها وفق القانون".

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